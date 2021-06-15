Вакцинація в Україні: яким препаратом щеплюватимуть народних депутатів в Україні

Народних депутатів України вакцинуватимуть від коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва компаній Pfizer/BioNTech.

Про це повідомили народний депутат від партії Голос Галина Васильченко та народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар у коментарі одному з видань.

За словами Васильченко, вакцинація нардепів проходитиме 15-18 червня.

– Надсилали запрошення у фракційні чати, був лист від Апарату Верховної Ради. І, мені здається, що сьогодні прийшло у комітетський чат. Нам повідомили, що можна записуватися. І можна подавати себе і своїх помічників, які працюють не на громадських засадах, а які працюють за строковим договором, – зазначила вона.

Водночас Бондар підтвердив, що щеплення проводитимуть у ці дати препаратом Pfizer. Він додав, що вакцину зможуть отримати депутати та працівники секретаріату.

Текст запрошення опублікував у соціальних мережах політтехнолог Тарас Березовець. Згідно ыз документом, для народних депутатів складуть окремий графік, який їм надішлють згодом.

Коли та яким препаратом вакцинуватимуть від Covid-19 народних депутатів / 1 фотография

Із собою на вакцинацію їм потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду й оцінку стану здоров’я.

Раніше у МОЗ зазначали, що поставки вакцини Pfizer/BioNTech використають для працівників сфери освіти, осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше, військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки та представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Вакцинація в Україні

Станом на 14 червня в Україні від Covid-19 вакцинували 50 057 людей. 28 100 із них отримали першу дозу препарату. Завершили вакцинацію 21 957 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти Covid-19 вакцинували 1 768 556 людей. З них 1 507 801 людина отримала першу дозу препарату. 260 755 українців вже закінчили імунізацію, отримавши дві дози вакцини. Загалом в Україні провели 1 768 556 щеплень.

Детальніше про статистику вакцинації від Covid-19 в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УНІАН, Тарас Березовець

Фото: КМДА