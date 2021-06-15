Вакцинація в Україні: яким препаратом щеплюватимуть народних депутатів в Україні

Народних депутатів України вакцинуватимуть від коронавірусу препаратом Comirnaty виробництва компаній Pfizer/BioNTech.
Про це повідомили народний депутат від партії Голос Галина Васильченко та народний депутат від Європейської солідарності Михайло Бондар у коментарі одному з видань.
За словами Васильченко, вакцинація нардепів проходитиме 15-18 червня.
– Надсилали запрошення у фракційні чати, був лист від Апарату Верховної Ради. І, мені здається, що сьогодні прийшло у комітетський чат. Нам повідомили, що можна записуватися. І можна подавати себе і своїх помічників, які працюють не на громадських засадах, а які працюють за строковим договором, – зазначила вона.
Водночас Бондар підтвердив, що щеплення проводитимуть у ці дати препаратом Pfizer. Він додав, що вакцину зможуть отримати депутати та працівники секретаріату.
Текст запрошення опублікував у соціальних мережах політтехнолог Тарас Березовець. Згідно ыз документом, для народних депутатів складуть окремий графік, який їм надішлють згодом.
Із собою на вакцинацію їм потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, заповнену інформовану згоду й оцінку стану здоров’я.
Раніше у МОЗ зазначали, що поставки вакцини Pfizer/BioNTech використають для працівників сфери освіти, осіб з першого та другого етапу, зокрема медиків, які не щепилися раніше, військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки та представників іноземних дипломатичних установ в Україні.
Вакцинація в Україні
Станом на 14 червня в Україні від Covid-19 вакцинували 50 057 людей. 28 100 із них отримали першу дозу препарату. Завершили вакцинацію 21 957 людей.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти Covid-19 вакцинували 1 768 556 людей. З них 1 507 801 людина отримала першу дозу препарату. 260 755 українців вже закінчили імунізацію, отримавши дві дози вакцини. Загалом в Україні провели 1 768 556 щеплень.
Детальніше про статистику вакцинації від Covid-19 в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: УНІАН, Тарас Березовець
Фото: КМДА