Провідний науковець Уханського інституту вірусології Ши Чженлі заперечила ствердження про те, що коронавірус вийшов з лабораторії інституту та додала, що немає жодних доказів цього факту, а дослідників “невідомо за що постійно поливають брудом”. Про це вона розповіла в інтерв’ю газеті The New York Times.

Ши Чженлі заперечила повідомлення, що китайські вчені з інституту зверталися до медзакладів із симптомами, схожими на коронавірусну інфекцію ще за місяць до того, як були зареєстровані перші випадки захворювання на Covid-19.

– Уханський інститут вірусології не мав подібних випадків, – наголосила вона, попросивши за наявності такої інформації назвати імена цих людей.

The New York Times раніше посилалися на високопосадовців адміністрації США, коли писали, що американська розвідка має поки що недосліджені дані щодо джерела пандемії коронавірусу, а також технічні можливості, щоб з’ясувати, чи вийшов вірус із лабораторії або ж поширився через контакти людей із тваринами.

Президент США Джо Байден у зв’язку з цим доручив розвідці “подвоїти зусилля” в пошуках джерела походження Covid-19, звернувши увагу на Китай.

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Посольство Китаю в США вважає, що відновлення розслідування порівнянне за звинуваченням КНР “у тому, що вона є основним джерелом поширення коронавірусу у світі”. Посольство зазначило, що такі висловлювання ускладнять боротьбу з пандемією.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), що відвідали Уханський інститут вірусології, зробили висновок: витік вірусів із лабораторії інституту “вкрай малоймовірний”.

Представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що Сполучені Штати також повинні допустити фахівців ВООЗ на свої об’єкти для продовження розслідування.

Раніше США закликали Китай оприлюднити записи, пов’язані з перебігом хвороби працівників лабораторії Уханьского інституту вірусології, які могли захворіти на коронавірус ще у 2019 році.