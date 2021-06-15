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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

У Києві за добу зафіксували 243 випадків Covid-19

киев

Київ станом на ранок вівторка, 15 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

За добу в українській столиці Covid-19 було діагностовано у 243 мешканців, а 4 людини не змогли впоратися з ускладненнями хвороби й померли.

За весь час пандемії Covid-19 в місті зареєстрували 211 181 випадків Covid-19, а померли від цього захворювання 5160 киян.

У той же час повністю одужати вдалося вже 198 921 мешканцям, а за добу цей показник досяг позначки 2 047 пацієнтів.

коронавирус Киев 14.06

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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