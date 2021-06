Циркуляція коронавірусу у США почалася ще у грудні 2019 року. Про це свідчать результати дослідження з тестування антитіл, під час якого науковці вивчили зразки, спочатку зібрані в рамках дослідницької програми Національного інституту охорони здоров’я.

За час дослідження вчені проаналізували понад 24 тис. збережених зразків крові, які надали учасники програми у 50 штатах у період із 2 січня по 18 березня 2020 року.

Вони виявили антитіла проти SARS-CoV-2 за допомогою двох різних серологічних тестів у зразках дев’яти учасників. Учасники були поза межами великих міських гарячих точок Сіетла та Нью-Йорка, які, як вважають, є ключовими точками поширення вірусу в США.

У подібних дослідженнях хибнопозитивні результати викликають занепокоєння, особливо коли поширеність вірусних інфекцій невелика, як це було в перші дні епідемії у США.

Науковці в цьому дослідженні дотримувалися рекомендацій Центру контролю та профілактики захворювань у США щодо використання послідовного тестування на двох окремих платформах, щоб звести до мінімуму хибнопозитивні результати.

News: NIH study offers new evidence of early SARS-CoV-2 infections in U.S. https://t.co/dyWHcZTfC2

— NIH (@NIH) June 15, 2021