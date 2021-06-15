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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Нова Covid-хвиля може розпочатися зі Сходу України – НАН про штам Дельта

стюард в літаку

З метою відтермінувати поширення на території України більш заразного штаму коронавірусу Дельта (індійський) у Національній академії наук пропонують посилити контроль за міграцією з країн, де його активно виявляють.

Через характеристики штаму він може значно погіршити епідситуацію у країні.

– Про цей штам відомо, що він у 1,6 разу заразніший, ніж штам Альфа (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації, у 1,45 разу частіше – до реанімації, – зазначають у НАН України.

За інформацією науковців, ця мутація активно поширюється у Росії.

– З огляду на великі обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення коронавірусу може початися зі Сходу України, – додали вони.

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Штам Дельта

Індійський штам чи варіант Дельта виявили уже у 74 країнах.

Він спровокував значне погіршення епідситуації в Індії.

Детальніше про індійський штам коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: НАН України

Фото: Depositphotos

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