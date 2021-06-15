Вермонт став першим штатом США, де скасували всі карантинні обмеження. Це стало можливим завдяки вакцинації проти коронавірусу принаймні 80% населення.

Щепивши 13 червня 1 151 особу, кількість вакцинованих людей старше 12 років принаймні однією дозою вакцини в штаті досягла 80,2%.

Також Вермонт перевищив мету президента Джо Байдена про імунізацію 70% дорослого населення – наразі там щеплено 81,8% населення старше 18 років.

Для досягнення цієї мети штат спрямовував групи вакцинації до парків, іподромів та інших місць скупчення людей.

Уповноважений із питань охорони здоров’я штату Вермонт Марк Левін сподівається, що в цьому році схвалять вакцину для щеплення проти Covid-19 дітей до 12 років. Саме тому він нині співпрацює з педіатрами, щоб бути готовим ввести вакцину дітям, коли вона стане доступною.

Підставою для скасування карантинних обмежень у штаті стало також постійне зменшення кількості нових випадків коронавірусу. 14 червня у Вермонті на Covid-19 захворіла одна людина. Не змогла подолати хворобу протягом місяця також одна людина.

Попри скасування обмежень, у штаті продовжують діяти федеральні обмеження. Йдеться про вимогу носити маски в аеропортах та інших видах громадського транспорту.

У США вакцина Novavax продемонструвала ефективність 90,4%

14 червня в США вакцина Novavax продемонструвала ефективність 90,4%. Про це повідомили розробники препарату за результатами третьої фази випробувань.

Нині триває додатковий аналіз зібраних даних.

Дослідження стартували в грудні 2020 року, в яких взяли участь 29 960 осіб із США й Мексики.