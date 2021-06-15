Перепади погоди, різке потепління і похолодання, можуть призвести до переохолодження організму та спровокувати розвиток захворювання.

Щоб не захворіти у таких умовах, потрібно дотримуватися простих правил. Лікар-терапевт клініки Оберіг Владислава Романюк розповіла Фактам ICTV, що робити, аби уникнути захворювання під час перепадів погоди.

Як не захворіти під час перепадів погоди

Заздалегідь переглядати погодні умови і бути готовим до всього

– Необхідно заздалегідь, хоча б уранці, дивитися погодні умови на день, і за можливості брати з собою одяг – кофту, змінне взуття та шкарпетки, парасольку, головний убір, – пропонує Владислава Романюк.

Це дозволить уникнути перегріву та переохолодження організму, що загрожує неприємними наслідками.

Загартуватися і вести здоровий спосіб життя

Також важливо заздалегідь зміцнювати свій організм, щоб він був готовий до таких перепадів та мінімально на них реагував. Водночас важливо все робити в міру і не перестаратися.

– Важливо вести здоровий спосіб життя. Харчуватися збалансовано, їсти багато овочів і фруктів, а не вживати зайві вітамінні комплекси. Необхідно займатися спортом, але водночас не перевантажуватися у спортзалі, а обирати улюблений вид спорту, – додає терапевт.

Налаштовуватися на позитив

– Хочеться, щоб жодна людина не думала про те, що вона дуже хвора, що у неї величезна кількість хронічних захворювань, і щоб вона не сприймала зміну погоди як щось надприродне. Ми маємо адаптуватися, а не хворіти. Кожній людині слід пам’ятати, що вона здорова – і від цього відштовхуватися, – підсумовує Владислава Романюк.

Як не захворіти

Є низка рекомендацій, які дозволять не захворіти.

З-поміж них – здоровий сон, повноцінне харчування і прогулянки на свіжому повітрі.

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