У світі продовжують з’являтися нові випадки коронавірусу. За весь час станом на 15 червня на Covid-19 захворіли 177 млн людей, а за добу – 301 тис.

Найбільше хворих за останні 24 години зафіксували в Індії (62 тис.), Бразилії (40 тис.) та Колумбії (24 тис.).

За весь час пандемії від Covid-19 одужати вдалося 161 млн людей. Водночас померли 3,8 млн пацієнтів, а за добу – 6 748.

Коронавірус в Україні

За добу в Україні зафіксували збільшення кількості нових хворих на коронавірус. Так, за добу Covid-19 підтвердили у 1 014 осіб.

Загалом одужати вдалося 2 136 176 пацієнтам, за добу – 5 511. Від ускладнень, які викликав вірус, померли 77 людей, за весь час – 51 769.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Всі регіони України залишаються у зеленій зоні карантину. В жодному регіоні не перевищено рівень госпіталізацій хворих на коронавірус та показник зайнятості ліжок з киснем.

Вакцинація в Україні

14 червня в Україні проти коронавірусу вакцинували 50 057 людей. 28 100 з них отримали першу дозу препарату. Завершили вакцинацію 21 957 людей.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти Covid-19 вакцинували 1 768 556 людей. З них 1 507 801 людина отримала першу дозу препарату. 260 755 українців вже закінчили імунізацію, отримавши 2 дози вакцини. Загалом в Україні провели 1 768 556 щеплень.

Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 692 404 людини.

Коронавірус у світі

Штам коронавірусу Дельта вже виявили у 74 країнах світу. Спалахи цього штаму підтвердили в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США.

У Вермонті скасували всі карантинні обмеження. Він став першим штатом в США, де це стало можливим вакцинації проти коронавірусу принаймні 80% населення.

Ізраїль скасував носіння масок у приміщеннях. Рішення не поширюється на соціальні служби, установи для тривалої госпіталізації і будинки для літніх людей. А також щодо невакцинованих або людей, які не видужали.

З 15 червня 2021 року у Франції починають вакцинацію від Covid-19 підлітків від 12 років. Для імунізації необхідний дозвіл обох батьків. Крім цього, потрібна згода самої дитини.

У Європейському Союзі здійснили 300 млн щеплень від коронавірусу з початку вакцинальної кампанії. Така кількість громадян ЄС отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Італія дозволила комбіноване використання вакцин від коронавірусу серед людей у віці до 60 років. Люди, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, можуть повторно вакцинуватися іншим препаратом на основі синтетичної рибонуклеїнової кислоти (мРНК) – Pfizer/BioNTech або Moderna.