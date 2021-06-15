Всього 33% ефективності показав препарат з комбінованих антитіл від компанії AstraZeneca Plc. Експериментальні ліки не змогли запобігти появі симптомів у людей, що заразилися коронавірусом. Таким чином дослідження, на яке покладалися великі надії у подоланні Covid-пандемії, було визнано неспроможним.

У випробуванні взяли участь більше тисячі добровольців, які зазнали вірусної атаки в будинках для людей похилого віку. Результат виявився плачевним. У той час, як інші фармакологічні виробники змогли показати переконливі підсумки клінічних випробувань і отримали схвалення для застосування препаратів по відношенню людей, схильних до ризику важкого захворювання, внаслідок чого не можуть пройти вакцинацію.

Спільне дослідження американських і англійських вчених показало, що у 23 добровольців, які отримали коктейль AZD7442, розвинувся симптоматичний Covid-19.

Сам коктейль учасники перенесли добре.

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