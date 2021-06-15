Від початку пандемії в Україні зареєстровано 2 224 992 хворих на Covid-19. В тому числі протягом минулої доби загальну статистку поповнили 1 014 осіб, з них 43 дитини і 51 медпрацівників. За останні 24 години було госпіталізовано 401 людину.
Загальна кількість осіб, що одужали після перенесеного Covid-19, досягла позначки 2 136 176, в тому числі за добу – 5 511.
Летальність від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, зафіксована на позначці 51 769 і 77 – за добу.
Українці зробили 10 548 499 ПЛР-тестувань, за добу – 32 313.
Стан з Covid-19 в регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.
- Вінницька область – 17
- Волинська область – 15
- Дніпропетровська область – 82
- Донецька область – 61
- Житомирська область – 9
- Закарпатська область – 16
- Запорізька область – 52
- Івано-Франківська область – 9
- Київська область – 51
- Кіровоградська область – 10
- Луганська область – 24
- Львівська область – 34
- Миколаївська область – 45
- Одеська область – 48
- Полтавська область – 38
- Рівненська область – 29
- Сумська область – 19
- Тернопільська область – 12
- Харківська область – 60
- Херсонська область – 8
- Хмельницька область – 60
- Черкаська область – 44
- Чернівецька область – 19
- Чернігівська область – 9
Напередодні, 14 червня, в Україні було зафіксовано 420 нових випадки захворювання на Covid-19, госпіталізовано 464 людини.