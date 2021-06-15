Від початку пандемії в Україні зареєстровано 2 224 992 хворих на Covid-19. В тому числі протягом минулої доби загальну статистку поповнили 1 014 осіб, з них 43 дитини і 51 медпрацівників. За останні 24 години було госпіталізовано ­­401 людину.

Загальна кількість осіб, що одужали після перенесеного Covid-19, досягла позначки 2 136 176, в тому числі за добу – 5 511.

Летальність від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, зафіксована на позначці 51 769 і 77 – за добу.

Українці зробили 10 548 499 ПЛР-тестувань, за добу – 32 313.

Стан з Covid-19 в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Вінницька область – 17

Волинська область – 15

Дніпропетровська область – 82

Донецька область – 61

Житомирська область – 9

Закарпатська область – 16

Запорізька область – 52

Івано-Франківська область – 9

Київська область – 51

Кіровоградська область – 10

Луганська область – 24

Львівська область – 34

Миколаївська область – 45

Одеська область – 48

Полтавська область – 38

Рівненська область – 29

Сумська область – 19

Тернопільська область – 12

Харківська область – 60

Херсонська область – 8

Хмельницька область – 60

Черкаська область – 44

Чернівецька область – 19

Чернігівська область – 9

Напередодні, 14 червня, в Україні було зафіксовано 420 нових випадки захворювання на Covid-19, госпіталізовано 464 людини.