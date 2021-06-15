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Вікторія Яснопольська |

Ріст захворюванності на Covid-19 в Україні: 1 014 випадків за останню добу

карантин

Від початку пандемії в Україні зареєстровано 2 224 992 хворих на Covid-19. В тому числі протягом минулої доби загальну статистку поповнили 1 014 осіб, з них 43 дитини і 51 медпрацівників. За останні 24 години було госпіталізовано ­­401 людину.

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Загальна кількість осіб, що одужали після перенесеного Covid-19, досягла позначки 2 136 176, в тому числі за добу – 5 511.

Летальність від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, зафіксована на позначці 51 769 і 77 – за добу.

Українці зробили 10 548 499 ПЛР-тестувань, за добу – 32 313.

Стан з Covid-19 в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

  • Вінницька область – 17
  • Волинська область – 15
  • Дніпропетровська область – 82
  • Донецька область – 61
  • Житомирська область – 9
  • Закарпатська область – 16
  • Запорізька область – 52
  • Івано-Франківська область – 9
  • Київська область – 51
  • Кіровоградська область – 10
  • Луганська область – 24
  • Львівська область – 34
  • Миколаївська область – 45
  • Одеська область – 48
  • Полтавська область – 38
  • Рівненська область – 29
  • Сумська область – 19
  • Тернопільська область – 12
  • Харківська область – 60
  • Херсонська область – 8
  • Хмельницька область – 60
  • Черкаська область – 44
  • Чернівецька область – 19
  • Чернігівська область – 9

Напередодні, 14 червня, в Україні було зафіксовано 420 нових випадки захворювання на Covid-19, госпіталізовано 464 людини.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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