Схильність людини до самоушкодження, нанесення собі фізичної шкоди та каліцтв (селфхарму) можна виявити ще у дитинстві, що врятує її від складнощів, а її родичів – від трагедії у майбутньому.

Таких висновків дійшли науковці Кембриджського університету (Велика Британія). За допомогою штучного інтелекту вони проаналізували дані 11 тис. британців, які народилися на початку 2000-х, до 14 років кожен шостий із них зробив спробу селфхарму.

Дослідники поділили цих дітей на дві групи і назвали ризики. Представники першої мали історію боротьби із психологічними проблемами, у них фіксувалися труднощі з контролем емоцій, вони страждали від цькування, були складності і у їхніх батьків.

– Навіть емоційна нестійкість у п’ять років збільшує небезпеку самоушкодження у підлітковому віці на 30-50%, – зазначили науковці.

У дітей з іншої групи не було таких рис, проте вони страждали від відсутності підтримки друзів.

Водночас в обох групах сигналами, які можуть означати схильність до самоушкодження у майбутньому, були поганий сон і занижена самооцінка.

Якщо заздалегідь визначати всі ці ризики і проблеми, можна втрутитися і врятувати людину від непоправного.

Із цим можуть допомогти спеціальні програми з підвищення самооцінки, викорінення цькування у школах і робота над поліпшенням якості сну.

Як розпізнати суїцидальний настрій у дитини

Схильність дитини до суїциду можна розпізнати заздалегідь.

Тривожними сигналами є розмови про смерть та зміна харчових звичок.

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Джерело: Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry