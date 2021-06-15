Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

США та ЄС домовилися прискорити вакцинацію від Covid-19 у світі

Коронавірус, вакцинація в Україні

Європейський Союз та США домовилися про створення робочої групи щодо вакцин проти коронавірусу. Крім того, вони зацікавлені у тому, щоб сприяти прискоренню імунізації на планеті.

Про це під час підсумкової прес-конференції після саміту США-ЄС повідомила очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Це спільний пріоритет і спільна відповідальність, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, за підсумками саміту ухвалили рішення про створення Ради з торгівлі та технологій, мета якої – розширення торгівлі та інвестицій, зокрема цифрових технологій.

Вакцинація у світі

З початку вакцинальної кампанії у Європейському Союзі зробили вже 300 млн щеплень від коронавірусу.

Читайте
У США вакцина Novavax продемонструвала ефективність 90,4% - розробники

Активно цей процес проходить і у США.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ursula von der Leyen

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка