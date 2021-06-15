Європейський Союз та США домовилися про створення робочої групи щодо вакцин проти коронавірусу. Крім того, вони зацікавлені у тому, щоб сприяти прискоренню імунізації на планеті.
Про це під час підсумкової прес-конференції після саміту США-ЄС повідомила очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
– Це спільний пріоритет і спільна відповідальність, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.
Крім того, за підсумками саміту ухвалили рішення про створення Ради з торгівлі та технологій, мета якої – розширення торгівлі та інвестицій, зокрема цифрових технологій.
Вакцинація у світі
З початку вакцинальної кампанії у Європейському Союзі зробили вже 300 млн щеплень від коронавірусу.
Активно цей процес проходить і у США.
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Джерело: Ursula von der Leyen