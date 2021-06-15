Європейський Союз та США домовилися про створення робочої групи щодо вакцин проти коронавірусу. Крім того, вони зацікавлені у тому, щоб сприяти прискоренню імунізації на планеті.

Про це під час підсумкової прес-конференції після саміту США-ЄС повідомила очільник Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– Це спільний пріоритет і спільна відповідальність, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Крім того, за підсумками саміту ухвалили рішення про створення Ради з торгівлі та технологій, мета якої – розширення торгівлі та інвестицій, зокрема цифрових технологій.

Вакцинація у світі

З початку вакцинальної кампанії у Європейському Союзі зробили вже 300 млн щеплень від коронавірусу.

Активно цей процес проходить і у США.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ursula von der Leyen