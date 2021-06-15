Тести на антигени виявляють Covid тільки у половині безсимптомних випадків, виявлених за допомогою ПЛР.

Дослідження HSE (Національна служба здоров’я Ірландії) показало, що набори для експрес-тестування коронавірусу, що продаються в магазинах, виявляють лише половину безсимптомних випадків, які дали позитивний результат на тестах ПЛР.

У звіті, складеному робочою групою із тестування антигену Covid-19, встановлено, що тести на антигени не такі надійні, як тести ПЛР.

Тестування на антигени широко використовується і в інших європейських країнах.

Дослідження HSE показало, що експрес-тест на мазки із носа виявив 52% випадків, які були визнані позитивними за допомогою тестів ПЛР.

– Таким чином, оцінений тест на антиген виявляє близько половини безсимптомних хворих, які мають позитивний результат ПЛР, коли зразки були зібрані самостійно під наглядом, а тестування проводилося навченими особами, – йдеться у звіті.

Дослідження дійшло висновку, що навіть там, де у людей високе вірусне навантаження, тести на антигени все одно можуть пропустити два із кожних 10 інфекційних випадків.

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення відкрити кордони для громадян України. Українцям необхідно буде заздалегідь подати заявку до дипустанови за місцем проживання, або в ізраїльське Управління з питань народонаселення та імміграції. При цьому громадянам України необхідно буде надати негативний тест на коронавірус, а потім пройти додаткову діагностику в Ізраїлі.

Джерело: The Irish Time.