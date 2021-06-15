У Киргизстані почалася третя хвиля коронавірусу

У Киргизстані оголосили про початок третьої хвилі коронавірусу. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я республіки.

У містах Ош та Бішкек зафіксували найвищі показники захворюваності за останній тиждень – 196,1 і 139,5 осіб. У МОЗ зазначили, що ці дані перевищують середній тижневий показник у країні (53,7 випадки) в 3,6 і 2,6 рази відповідно.

За останні сім днів коефіцієнт поширення інфекції, що свідчить про середню кількість людей з Covid-19 склав 1,3. Це означає прискорення поширення інфекції і погіршення ситуації.

У МОЗ додали, що причиною спалаху хвороби стали недотримання маскового режиму і проведення масових заходів. За останню добу у країні виявили 514 нових випадків коронавірусу, а загалом – 111 343.

Перші дві хвилі у країні пройшли у липні та жовтні-листопаді 2020 року. Влітку кількість хворих на коронавірус становила 1 600 на день, восени – 606 випадків на день.

Коронавірус в Україні

За добу в Україні Covid-19 підтвердили у 1 014 осіб. Загалом одужати вдалося 2 136 176 пацієнтам, за добу – 5 511. Від ускладнень, які викликав вірус, померли 77 людей, за весь час – 51 769.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

Детальніше про статистику коронавірусу в Україні 15 червня читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ Киргизстану