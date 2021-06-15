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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

У Латвії запустили мобільний додаток для перевірки Cоvid-сертифікатів

мобильний

Із 15 червня у Латвії користувачі пристроїв Apple можуть завантажити мобільний додаток Covid19Verify для перевірки або сканування QR-кодів Сovid-сертифікатів, які почали видавати у країні з 1 червня. Про це повідомляє Національна служба здоров’я Латвії.

Скоро мобільний додаток Covid19Verify можна буде використовувати і на пристроях, що працюють на Android. До отримання підтвердження від Google Play Store користувачів просять застосовувати для перевірки цифрових сертифікатів функцію Verificēt sertifikātus на сайті www.covid19sertifikats.lv.

Мобільним додатком зможуть користуватися працівники сфери обслуговування, організатори івентів та установи, які перевіряють цифровы Сovid-сертифікати.

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Мобільний додаток сканує QR-код. Для відкриття та завантаження програми необхідний інтернет. Однак далі, протягом 24 годин, додаток скануватиме QR-коди без підключення до нього.

Цифрові сертифікати вакцинації в Латвії почали видавати із 1 червня.

Рада Європейського Союзу затвердила рішення про зняття обмежень на внутрішні поїздки за наявності цифрового Covid-сертифіката. Тепер ті, хто вакцинувався і отримав сертифікат, можуть не здавати тест на Covid-19, і не повинні проходити самоізоляцію.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Pixabay

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