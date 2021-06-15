У Нью-Йорку (США) 889 людям зробили щеплення простроченою вакциною проти коронавірусу від Pfizer і BioNTech.

Про це вакцинованим повідомив оператор пункту щеплення на Таймс-сквер Давид Савицький.

Згідно з інформацією, речовина зберігалася у морозильній камері довше, ніж необхідно.

Попри це, введення речовини не має негативно позначитися на стані здоров’я громадян.

Людям, які отримали ці дози, рекомендували зробити повторні щеплення для гарантії захисту від вірусу.

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Вакцинація у США

У США фармацевт навмисне зіпсував 500 доз вакцини від компанії Moderna.

За цей вчинок його засудили до трьох років позбавлення волі.

Детальніше про вакцинацію від коронавірусу у світі читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: New York Post