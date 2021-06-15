Побоюючись епідемії собачого сказу, Агентство з контролю і профілактиці захворювань (CDC) США оголосило про заборону на ввезення собак в країну. Заборона буде діяти протягом року відносно більш 100 країн світу, включаючи Кенію, Єгипет, Бразилію, Росію, Україну.

Під обмежувальні заходи потрапили навіть собаки емоційної підтримки і домашні вихованці, які перебували в країнах з підвищеним ризиком протягом останнього півроку.

На такі жорсткі заходи США вирішилося після того, як кількість собак, придбаних або взятих з притулків досягло максимальної межі і нині загрожує перейти в несприятливу якість – епідемію собачого сказу.

– Ця дія необхідно для забезпечення здоров’я і безпеки собак, імпортованих в США, і для захисту здоров’я населення від повторної інтродукції варіантів вірусу собачого сказу, – йдеться в заяві CDC.

За статистикою, в Сполучені Штати щороку ввозиться майже мільйон собак, серед яких близько 6% складають вихованці із країн підвищеного ризику.

Підстрахуватися забороною на ввезення США вирішили навіть не дивлячись на те, що тут всі собаки регулярно вакцинуються, а собачий сказ було ліквідовано в 2007 році.

Однак сказ, як і раніше, залишається досить широко поширеним в світі. Від нього щороку гинуть близько 60 тис людей.

– Протягом 2020 року CDC виявило понад 450 собак, які прибули в США з підробленими сертифікатами – це на 52% більше, ніж в попередні два роки, – сказала доктор Емілі Піераччі з CDC.

Річна заборона набуде чинності з 14 липня і буде періодично переглядатися.

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Джерело: CDC