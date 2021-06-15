В Італії дозволили комбіноване використання вакцин від коронавірусу серед людей у віці до 60 років.

Люди, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, можуть повторно вакцинуватися іншим препаратом на основі синтетичної рибонуклеїнової кислоти (мРНК).

– На основі клінічних досліджень, результати яких опублікували протягом останніх тижнів, науково-технічна комісія Aifa підтвердила використання комбінованої вакцинації (перша доза Vaxzevria і друга Pfizer від американської компанії і німецького розробника BioNTech) або вакциною американської компанії Moderna, – зазначили у місцевому виданні.

Раніше уряд Італії повністю призупинив використання препарату AstraZeneca для людей молодше 60 років через зміни епідемічної ситуації та співвідношення користі та ризиків.

Керівники деяких регіонів країни, які відповідальні за проведення вакцинальної кампанії, побоюються, що через рішення уряду про комбінування препаратів, може не вистачити доз вакцин Pfizer і Moderna.

Крім того, виникло питання, коли потрібно вводити повторну дозу тим, хто отримав перше щеплення препаратом AstraZeneca. Під час вакцинації цим препаратом перерва між дозами – 12 тижнів, а вакцини Pfizer і Moderna рекомендують вводити з різницею у 21 день, потім перерву між дозами збільшили до 40 днів.

Проте влада обіцяє завершити вакцинацію населення від Covid-19 до вересня. МОЗ Італії повідомило про поліпшення епідемічної ситуації у країні завдяки вакцинації.

Нещодавно в Канаді також дозволили змішувати вакцини проти коронавірусу різних виробників за необхідності. Громадяни, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca/Oxford, можуть зробити повторне щеплення препаратами Pfizer/BioNTech та Moderna.

Джерело: Il Messaggero