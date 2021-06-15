В Одесі рекомендували тимчасово утриматися від купання на місцевих пляжах до особливого розпорядження. Про це повідомили в Одеській міській раді. Купатися заборонили через зливові дощі, що випали протягом останніх днів в Одесі, та скиди поверхневих вод у прибережну зону Чорного моря. – Через зливові опади, які пройшли в Одесі 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів. Тому рекомендовано тимчасово утриматися від купання у морі, – зазначили у міськраді. Читайте Пляжному сезону в Україні бути - Ляшко про купання на морі та в річках

У Держпродспоживслужбі рекомендують не купатися у морі, щоб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і для профілактики захворювань, що передаються водним шляхом.

В Одесі працюють близько 80 пляжів, із них два обладнані для осіб з інвалідністю.

Купаючись у заборонених місцях, людина з легкістю може підчепити різні інфекції: кишкову, ротавірусну, ентеровірусну, інфекційні запальні захворювання.

Лікарі рекомендують не купатися у водоймах з табличкою “Купання заборонено!”. Крім того, не варто пірнати та ковтати воду під час купання у водоймах, а також їсти сумнівної якості їжу.

Джерело: Одеська міська рада