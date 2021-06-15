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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Одесі заборонили купатися в морі – причина

одеса

В Одесі рекомендували тимчасово утриматися від купання на місцевих пляжах до особливого розпорядження.

Про це повідомили в Одеській міській раді. Купатися заборонили через зливові дощі, що випали протягом останніх днів в Одесі, та скиди поверхневих вод у прибережну зону Чорного моря.

– Через зливові опади, які пройшли в Одесі 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів. Тому рекомендовано тимчасово утриматися від купання у морі, – зазначили у міськраді.

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У Держпродспоживслужбі рекомендують не купатися у морі, щоб не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і для профілактики захворювань, що передаються водним шляхом.

В Одесі працюють близько 80 пляжів, із них два обладнані для осіб з інвалідністю.

Купаючись у заборонених місцях, людина з легкістю може підчепити різні інфекції: кишкову, ротавірусну, ентеровірусну, інфекційні запальні захворювання.

Лікарі рекомендують не купатися у водоймах з табличкою “Купання заборонено!”. Крім того, не варто пірнати та ковтати воду під час купання у водоймах, а також їсти сумнівної якості їжу.

Джерело: Одеська міська рада

Фото: Depositphotos

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