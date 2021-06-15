В Україні зростає кількість прихильників вакцинації проти коронавірусу. Наприкінці травня 2021 року 43% громадян заявили, що не мають наміру робити щеплення, у березні таких було 51,5%.

Це підтверджують результати дослідження, проведеного Центром Разумкова.

Згідно з результатами, з 12% до 19% зросла кількість тих, хто планує вакцинуватися найближчим часом, з 16% до 19% – число тих, хто хоче імунізуватися, але пізніше, 10% готові це зробити лише тоді, коли це буде необхідно.

З-поміж тих, хто не відмовляється від планів робити щеплення, 59% – робитимуть його лише безкоштовно, 23% – готові платити, 6% – не проти виділити гроші на те, щоб вакцинуватися позачергово.

Дослідження проводилося з 21 до 26 травня 2021 року серед 2 017 респондентів на території України. Метод: інтерв’ю “віч-на-віч” за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з ймовірністю 0,95.

Щорічна вакцинація

Питання про проведення щорічної вакцинації проти коронавірусу поки перебуває на розгляді.

Про це розповів очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Разумков Центр