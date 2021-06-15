Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

ЄС вакцинував від коронавірусу 300 млн осіб

Вакцинація

З початку вакцинальної кампанії у Європейському Союзі зробили 300 млн щеплень від коронавірусу.

Про таку кількість станом на 15 червня 2021 року повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– З кожним днем ​​ми наближаємося до нашої мети: доправити достатню кількість доз для вакцинації 70% дорослих у ЄС наступного місяця, – зазначила Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

Така кількість громадян ЄС отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Вакцинація у світі

У світі активно триває процес імунізації населення від коронавірусу.

Читайте
Вакцинація від Covid-19: в МОЗ назвали терміни отримання другого щеплення

Станом на 8 червня 2021 року у Китаї зробили понад 800 млн щеплень.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ursula von der Leyen

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка