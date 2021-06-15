З початку вакцинальної кампанії у Європейському Союзі зробили 300 млн щеплень від коронавірусу.

Про таку кількість станом на 15 червня 2021 року повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

– З кожним днем ​​ми наближаємося до нашої мети: доправити достатню кількість доз для вакцинації 70% дорослих у ЄС наступного місяця, – зазначила Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці у Twitter.

Така кількість громадян ЄС отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Вакцинація у світі

У світі активно триває процес імунізації населення від коронавірусу.

Станом на 8 червня 2021 року у Китаї зробили понад 800 млн щеплень.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Ursula von der Leyen