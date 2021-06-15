Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

З’явився новий спосіб визначити тривалість свого життя

тривалість життя

У Центрі громадського здоров’я розробили калькулятор життя. Він може визначити приблизну кількість часу, який має прожити людина.

Калькулятор аналізує багато факторів: звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо, та оцінює, як вони впливають на довголіття.

– Калькулятор життя – це сучасний інструмент, що оцінює очікувану тривалість життя людини. Він створений за допомогою наукових знань та досліджень, — зазначили у ЦГЗ.

Італійський вчений, засновник компанії Довголіття Массімо Гуалерци вважає, що на здоров’я та тривалість життя людини впливає епігенетика — чинники, що впливають на довголіття. Серед них:

  • харчові звички;
  • місце проживання;
  • фізична активність;
  • ставлення до здоров’я;
  • доступ до медичних послуг.

Крім цього, важливу роль відіграє наявність або відсутність поганих звичок, зокрема, вживання алкоголю та куріння, а також наявність певних захворювань.

Читайте
До 2024 року середня тривалість життя в Україні збільшиться до 75,4 років

Як визначити тривалість життя

Для того, щоб дізнатися очікувану тривалість вашого життя, потрібно:

  1. Перейти на сайт;
  2. Заповнити усі пункти у формі;
  3. Отримати результат та проаналізувати, які звички впливають на ваше довголіття;
  4. Поділитися з друзями результатом у соціальних мережах.

Над створенням калькулятора працювали досвідчені лікарі, фахівці з медичної кібернетики, що представляють Центр громадського здоров’я України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначили, що очікувана тривалість життя українських жінок за станом на 2016 рік становить 77,1 років, чоловіків – 67,6 років, а середній показник – до 72,5 років.

Очікувана тривалість життя – це показник, який вказує на середню кількість додаткових років, що може прожити людина. Його точність залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність.

Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань.

Джерело: ЦГЗ 

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка