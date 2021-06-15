У Центрі громадського здоров’я розробили калькулятор життя. Він може визначити приблизну кількість часу, який має прожити людина.
Калькулятор аналізує багато факторів: звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо, та оцінює, як вони впливають на довголіття.
– Калькулятор життя – це сучасний інструмент, що оцінює очікувану тривалість життя людини. Він створений за допомогою наукових знань та досліджень, — зазначили у ЦГЗ.
Італійський вчений, засновник компанії Довголіття Массімо Гуалерци вважає, що на здоров’я та тривалість життя людини впливає епігенетика — чинники, що впливають на довголіття. Серед них:
- харчові звички;
- місце проживання;
- фізична активність;
- ставлення до здоров’я;
- доступ до медичних послуг.
Крім цього, важливу роль відіграє наявність або відсутність поганих звичок, зокрема, вживання алкоголю та куріння, а також наявність певних захворювань.
Як визначити тривалість життя
Для того, щоб дізнатися очікувану тривалість вашого життя, потрібно:
- Перейти на сайт;
- Заповнити усі пункти у формі;
- Отримати результат та проаналізувати, які звички впливають на ваше довголіття;
- Поділитися з друзями результатом у соціальних мережах.
Над створенням калькулятора працювали досвідчені лікарі, фахівці з медичної кібернетики, що представляють Центр громадського здоров’я України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначили, що очікувана тривалість життя українських жінок за станом на 2016 рік становить 77,1 років, чоловіків – 67,6 років, а середній показник – до 72,5 років.
Очікувана тривалість життя – це показник, який вказує на середню кількість додаткових років, що може прожити людина. Його точність залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність.
Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань.
Джерело: ЦГЗ