У Центрі громадського здоров’я розробили калькулятор життя. Він може визначити приблизну кількість часу, який має прожити людина.

Калькулятор аналізує багато факторів: звички, харчову поведінку, хронічні захворювання, фізичну активність тощо, та оцінює, як вони впливають на довголіття.

– Калькулятор життя – це сучасний інструмент, що оцінює очікувану тривалість життя людини. Він створений за допомогою наукових знань та досліджень, — зазначили у ЦГЗ.

Італійський вчений, засновник компанії Довголіття Массімо Гуалерци вважає, що на здоров’я та тривалість життя людини впливає епігенетика — чинники, що впливають на довголіття. Серед них:

харчові звички;

місце проживання;

фізична активність;

ставлення до здоров’я;

доступ до медичних послуг.

Крім цього, важливу роль відіграє наявність або відсутність поганих звичок, зокрема, вживання алкоголю та куріння, а також наявність певних захворювань.

Як визначити тривалість життя

Для того, щоб дізнатися очікувану тривалість вашого життя, потрібно:

Перейти на сайт Заповнити усі пункти у формі; Отримати результат та проаналізувати, які звички впливають на ваше довголіття; Поділитися з друзями результатом у соціальних мережах.

Над створенням калькулятора працювали досвідчені лікарі, фахівці з медичної кібернетики, що представляють Центр громадського здоров’я України та Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.

У Всесвітній організації охорони здоров’я зазначили, що очікувана тривалість життя українських жінок за станом на 2016 рік становить 77,1 років, чоловіків – 67,6 років, а середній показник – до 72,5 років.

Очікувана тривалість життя – це показник, який вказує на середню кількість додаткових років, що може прожити людина. Його точність залежить від повноти даних перепису населення країни та якості статистики про смертність.

Важливим показником є тривалість саме здорового життя людини, без втрати працездатності. Для його розрахунку використовують дані про поширеність у країні різних захворювань.

Джерело: ЦГЗ