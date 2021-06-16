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Вікторія Яснопольська |

Covid-19 в Україні – статистика 16 червня: 1 045 випадків захворювання за добу

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Всього за весь час пандемії в Україні зафіксовано 2 226 037 хворих на Covid-19. В цю загальну статистику за минулу добу додалося ще 1 045 осіб, в тому числі 46 дітей і 23 медпрацівники. За останні 24 години госпиталізації потребували ­­699 осіб.

Кількість людей Україні, що одужали після перенесеного Covid-19, за весь пандемічний період досяг показника 2 140 978, зокрема за добу – 4 802.

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Летальні випадки від ускладнень Covid-19 дорівнюють загальному показнику 51 847 осіб і 78 осіб протягом доби.

Українці зробили 10 576 820 ПЛР-тестувань, за добу – 28 321.

Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Херсонській (53), Запорізькій (52), Хмельницькій (50) та Миколаївській (46) областях.

  • Вінницька область – 18;
  • Волинська область – 28;
  • Дніпропетровська область – 55;
  • Донецька область – 47;
  • Житомирська область – 12;
  • Закарпатська область – 22;
  • Запорізька область – 52;
  • Івано-Франківська область – 10;
  • Київська область – 75;
  • Кіровоградська область – 13;
  • Луганська область – 23;
  • Львівська область – 14;
  • Миколаївська область – 46;
  • Одеська область – 36;
  • Полтавська область – 32;
  • Рівненська область – 27;
  • Сумська область – 31;
  • Тернопільська область –  6;
  • Харківська область – 64;
  • Херсонська область – 53;
  • Хмельницька область – 50;
  • Черкаська область – 42;
  • Чернівецька область – 22;
  • Чернігівська область – 11.

Напередодні, 15 червня, крива захворюванності на Covid-19 різко пішла вгору: від 420 випадків за добу 14 червня до 1 014 – 15 червня.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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