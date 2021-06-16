Всього за весь час пандемії в Україні зафіксовано 2 226 037 хворих на Covid-19. В цю загальну статистику за минулу добу додалося ще 1 045 осіб, в тому числі 46 дітей і 23 медпрацівники. За останні 24 години госпиталізації потребували 699 осіб.
Кількість людей Україні, що одужали після перенесеного Covid-19, за весь пандемічний період досяг показника 2 140 978, зокрема за добу – 4 802.
Летальні випадки від ускладнень Covid-19 дорівнюють загальному показнику 51 847 осіб і 78 осіб протягом доби.
Українці зробили 10 576 820 ПЛР-тестувань, за добу – 28 321.
Поширення Covid-19 у регіонах
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Херсонській (53), Запорізькій (52), Хмельницькій (50) та Миколаївській (46) областях.
- Вінницька область – 18;
- Волинська область – 28;
- Дніпропетровська область – 55;
- Донецька область – 47;
- Житомирська область – 12;
- Закарпатська область – 22;
- Запорізька область – 52;
- Івано-Франківська область – 10;
- Київська область – 75;
- Кіровоградська область – 13;
- Луганська область – 23;
- Львівська область – 14;
- Миколаївська область – 46;
- Одеська область – 36;
- Полтавська область – 32;
- Рівненська область – 27;
- Сумська область – 31;
- Тернопільська область – 6;
- Харківська область – 64;
- Херсонська область – 53;
- Хмельницька область – 50;
- Черкаська область – 42;
- Чернівецька область – 22;
- Чернігівська область – 11.
Напередодні, 15 червня, крива захворюванності на Covid-19 різко пішла вгору: від 420 випадків за добу 14 червня до 1 014 – 15 червня.