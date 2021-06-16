Всього за весь час пандемії в Україні зафіксовано 2 226 037 хворих на Covid-19. В цю загальну статистику за минулу добу додалося ще 1 045 осіб, в тому числі 46 дітей і 23 медпрацівники. За останні 24 години госпиталізації потребували ­­699 осіб.

Кількість людей Україні, що одужали після перенесеного Covid-19, за весь пандемічний період досяг показника 2 140 978, зокрема за добу – 4 802.

Летальні випадки від ускладнень Covid-19 дорівнюють загальному показнику 51 847 осіб і 78 осіб протягом доби.

Українці зробили 10 576 820 ПЛР-тестувань, за добу – 28 321.

Поширення Covid-19 у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Херсонській (53), Запорізькій (52), Хмельницькій (50) та Миколаївській (46) областях.

Вінницька область – 18;

Волинська область – 28;

Дніпропетровська область – 55;

Донецька область – 47;

Житомирська область – 12;

Закарпатська область – 22;

Запорізька область – 52;

Івано-Франківська область – 10;

Київська область – 75;

Кіровоградська область – 13;

Луганська область – 23;

Львівська область – 14;

Миколаївська область – 46;

Одеська область – 36;

Полтавська область – 32;

Рівненська область – 27;

Сумська область – 31;

Тернопільська область – 6;

Харківська область – 64;

Херсонська область – 53;

Хмельницька область – 50;

Черкаська область – 42;

Чернівецька область – 22;

Чернігівська область – 11.

Напередодні, 15 червня, крива захворюванності на Covid-19 різко пішла вгору: від 420 випадків за добу 14 червня до 1 014 – 15 червня.