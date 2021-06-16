Багато людей страждають від дискомфорту і навіть болю в шлунку, ковтають таблетки, але не йдуть до лікаря, оскільки бояться дослідження під назвою ендоскопія.

Лікар-ендоскопіст, к.м.н. Владислав Яковенко розповів Фактам ICTV, що насправді це не боляче.

– Пацієнт відчуває не біль, а, швидше, дискомфорт, – сказав лікар. – Багато років ми працювали без знеболювання, зараз же існують нові технології, завдяки яким пацієнтові створюються максимально сприятливі умови. Це дуже важливо.

Так, тепер лікарі при ендоскопічному дослідженні застосовують місцевий або загальний наркоз. Але це не той наркоз, при якому роблять великі операції, а скоріше, седація, коли хворого занурюють у глибокий сон, максимально наближений до природного процесу засинання і прокидання.

Седація застосовується для того, щоб у пацієнта не виникали рефлекси – кашлевий, блювотний.

При біопсії – захопленні шматочка тканини слизової – пацієнт також не відчуває болю, тому що на слизовій немає больових рецепторів. Це, до речі, одна з причин пізнього звернення до лікарів у разі раку шлунка. А ендоскопічне дослідження, зроблене вчасно, на ранній стадії розвитку хвороби або ще до неї, може врятувати пацієнта.

Тому не варто зараз боятися ендоскопії, під час проведення якої вас не тільки оглянуть зсередини, але й продіагностують тканини, і навіть видалять новоутворення, якщо вони є. І тоді не доведеться лягати на операційний стіл ще раз.

Для того, щоб не хворіти, потрібно вчасно обстежуватися і робити аналізи, а також дотримуватися правил здорового способу життя. Сучасна медицина все більше стає профілактичною. Про це читайте в матеріалі Факти ICTV.