Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) тепер називають Дельта-варіант коронавірусу таким, що “викликає занепокоєння”.

Таку назву дають штамам вірусу, які, на думку вчених, є заразнішими або можуть викликати важчі захворювання. Вакцини, методи лікування і тести, які виявляють вірус, також можуть бути менш ефективними проти них.

Раніше CDC розглядав варіант Дельта, як цікавий варіант.

CDC заявили, що варіант Дельта, який був вперше ідентифікований в Індії, демонструє підвищену заразність, стійкість до лікування і вакцин.

Впродовж останніх місяців у Сполучених Штатах кількість випадків Covid-19 знизилася, але тут побоюються, що це може змінитися з уповільненням темпів вакцинації і поширенням варіанта Дельта.

Директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, лікар Ентоні Фаучі закликав усіх пройти вакцинацію від Covid-19, зазначивши, що варіант Дельта пошириться в Сполучених Штатах з такою ж швидкістю, як і в Великій Британіі.

У понеділок Велика Британія оголосила, що ослаблення обмежень у зв’язку з коронавірусом буде відкладено ще на чотири тижні, до 19 липня, через зростання числа випадків і, зокрема, поширення варіанта Дельта.