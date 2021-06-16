Карантин в Україні офіційно продовжують до кінця літа, тобто до 31 серпня. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Але, за його словами, карантинні обмеження планують послабити.

Крім того, Денис Шмигаль зазначив, що вакцинація від коронавірусу в Україні набирає обертів. Наразі в країні вже працює понад 50 центрів масової вакцинації, які щодня роблять практично 50 тис. щеплень.

Очільник уряду закликав місцеву владу проаналізувати можливості системи та в наступні вихідні працювати у звичному режимі, щоб вакцинувати якомога більше людей.

Також Денис Шмигаль додав, що кількість тих, хто хоче та готовий вакцинуватися, постійно зростає. Тому уряд ухвалив рішення, яке дозволить сімейним лікарям видавати довідки про проходження повного курсу вакцинації.

Минулого тижня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вже говорив про продовження карантину в Україні до кінця літа. Але він зазначав, що в разі погіршення ситуації, міністерство оперативно реагуватиме і вводитиме жовтий, помаранчевий або червоний рівень епіднебезпеки.