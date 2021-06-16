У світі станом на 16 червня зафіксували 177,4 млн випадків коронавірусної хвороби. Водночас в Україні продовжили карантин до 31 червня, рівень захворюваності на коронавірус залишається стабільним.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 16 червня зафіксували 1 045 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликала хвороба, за останні 24 години померли 78 осіб, а за весь час – 51 847.

Побороти хворобу вдалося 4 802 пацієнтам, за весь час пандемії – 2 140 978. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (256), Київській (75), Харківській (64), Херсонській (53), Запорізькій (52), Хмельницькій (50) та Миколаївській (46) областях.

16 червня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що карантин в Україні продовжують до 31 серпня. За його словами, карантинні обмеження планують послабити.

Крім того, Україна перебуває у зеленій зоні карантину, тому громадянам дозволили не йти на самоізоляцію і не встановлювати мобільний додаток Дія вдома.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків коронавірусу зафіксували у Бразилії (88 тис.), Індії (62 тис.) та Аргентині (27 тис.). Україна посідає восьме місце за кількістю нових випадків Covid-19 у Європі та третє – за смертністю.

Карантин в Україні та перемога над вірусом у Словенії: Covid-новини 16 червня / 2 фотографии

Загалом у світі від коронавірусу померли 3,8 млн людей, а за добу – понад 9 тис. Водночас одужали – 161 млн пацієнтів.

В Індії також покращилася ситуація із захворюваністю, тому у країні вирішили відкрити відвідин всі культурні пам’ятки країни, у тому числі Тадж Махал.

У Франції скасовують два основних заходи у боротьбі з пандемією коронавірусу – носіння масок та комендантську годину.

Словенія заявила про закінчення пандемії Covid-19 у країні. Минулої неділі, 13 червня, в Словенії було підтверджено лише 24 випадків зараження, що є найнижчим показником з серпня минулого року.