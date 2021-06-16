Повторно захворіти на коронавірус можна досить швидко навіть після перенесення хвороби у важкій формі.

Це підтверджують дані дослідження, проведеного науковцями Медичної школи Університету Міссурі (США). Вони вивчили дані понад 9 тис. пацієнтів, які перехворіли.

Згідно з результатами, ризик повторного зараження склав менше 1%, проте середній час між першим і другим випадками захворювання був меншим, ніж 3,5 місяця.

Однак другий перебіг захворювання був легшим, ризик розвитку пневмонії, серцевої недостатності і гострого пошкодження нирок – нижчий. Хоча летальні випадки також реєстрували.

Водночас у групі ризику перебували люди з астмою і курці.

Повторне зараження коронавірусом

Найчастіше повторне зараження Covid-19 відбувається через 3-4 місяці після перенесеного захворювання.

Про це розповів генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

Детальніше про повторне зараження коронавірусом читайте на Фактах ICTV.

Джерело: University of Missouri School of Medicine