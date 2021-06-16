У багатьох країнах досі не можуть вирішити, чи варто комбінувати вакцини від коронавірусу від різних виробників. Водночас науковці Саарського університету перевірили, чи безпечно та ефективно змішувати вакцини AstraZeneca, Pfizer/BioNTech та Moderna.

Вони провели дослідження за участі 216 осіб. З них 97 отримали першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, а другу – мРНК (Pfizer або Moderna). А ще 55 та 64 людини повністю вакцинувалися однаковими дозами препарату.

За результатами, IgG-антитіла в S-білку вірусу з’явилися у 215 з 216 осіб після імунізації. Рівень IgG після вакцинації лише векторними препаратами був значно нижче.

За словами науковців, комбінування препаратів не викликало появу специфічних до S-білку вірусу CD4-лімфоцитів, які були більш вираженими, ніж після схеми з двома векторними дозами, і вище або порівняні по величині після схеми двох доз мРНК вакцини. Також активність націлених на S-білок CD8-лімфоцитів після змішаної схеми була значно вище, ніж після дії одного препарату.

Тому дослідники дійшли висновку, що комбінування векторних та мРНК вакцин проти коронавірусу ефективнішою, ніж вакцинація одним препаратом.

В Італії та Канаді вже дозволили комбіноване використання вакцин від коронавірусу серед людей у віці до 60 років. Люди, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, можуть повторно вакцинуватися іншим препаратом на основі синтетичної рибонуклеїнової кислоти (мРНК).

Джерело: medRxiv