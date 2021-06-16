Київ станом на ранок середи, 16 червня 2021 року, залишається лідером за кількістю підтверджених випадків коронавірусу.

За добу в українській столиці Covid-19 було діагностовано у 256 мешканців, а дві людини не змогли впоратися з ускладненнями хвороби й померли.

За весь час пандемії Covid-19 в місті зареєстрували 211 437 випадків Covid-19, а померли від цього захворювання 5162 киянина.

Водночас повністю одужати вдалося вже 200 800 жителям, а за добу цей показник досяг позначки в 1 879 пацієнтів.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: