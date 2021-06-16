У Львові успішно провели надскладну операцію з протезування висхідного відділу аорти. Фахівці Центру серця та судин врятували життя 39-річної жінки з Кропивницького.

Пацієнтку госпіталізували у критичному стані, вона скаржилася на біль у грудях, правій нозі та різке підвищення тиску.

– Після обстеження медики виявили розшарування висхідного відділу аорти аж до правої стегнової артерії, а також гемоперикард! Це розрив внутрішньої оболонки судини з формуванням хибного каналу, внаслідок чого усі внутрішні органи страждають від недостатності кровопостачання, – повідомляють представники Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Фахівці оперували жінку понад сім годин. Операція пройшла успішно.

Нині пацієнтка почувається добре та готується до виписки.

Операція у Львові

У Львові хірурги сформували зовнішнє вухо 12-річному хлопчикові з Азербайджану.

У нього була вроджена вада.

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Джерело: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова