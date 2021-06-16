Влада Індії вирішала від сьогодні, 16 червня, відкрити для відвідин всі культурні пам’ятки країни, в тому числі і легендарний Тадж Махал, які були свого часу зачинені через пандемію Covid-19. Про це повідомила газета Hindustan Times.

-Міністерство культури дозволило Археологічній службі Індії відкрити всі пам’ятки з 16 червня 2021 року, – наводить видання слова міністра культури і туризму країни Прахлада Сінгх Пателя.

При цьому наголошується, що відвідувати пам’ятки можна буде тільки при умові обов’язкового дотримання правил карантину. Приміром, біля входу в Тадж Махал будуть перевіряти температуру. Відвідати мавзолей зможуть не більше 650 людей за день.

Згідно офіційній статистиці, за час пандемії в Індії зафіксовано майже 30 млн випадків захворювання на Covid-19, понад 380 тис людей померли.

Між тим в Індії вже заявили, що готові випускати власну вакцину від Covid-19.

Джерело: Hindustan Times