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Вікторія Яснопольська |

Поліпшення ситуації з Covid-19: в Індії відкривають Тадж Махал

тадж махал

Влада Індії вирішала від сьогодні, 16 червня, відкрити для відвідин всі культурні пам’ятки країни, в тому числі і легендарний Тадж Махал, які були свого часу зачинені через пандемію Covid-19. Про це повідомила газета Hindustan Times.

-Міністерство культури дозволило Археологічній службі Індії відкрити всі пам’ятки з 16 червня 2021 року, – наводить видання слова міністра культури і туризму країни Прахлада Сінгх Пателя.

При цьому наголошується, що відвідувати пам’ятки можна буде тільки при умові обов’язкового дотримання правил карантину. Приміром, біля входу в Тадж Махал будуть перевіряти температуру. Відвідати мавзолей зможуть не більше 650 людей за день.

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Згідно офіційній статистиці, за час пандемії в Індії зафіксовано майже 30 млн випадків захворювання на Covid-19, понад 380 тис людей померли.

Між тим в Індії вже заявили, що готові випускати власну вакцину від Covid-19.

Джерело: Hindustan Times

Фото: Depositphotos

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