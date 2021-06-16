Самоізоляція лишається в силі: Кабмін скасував обов’язкове встановлення додатку Вдома

Українцям, які перетинають державний кордон, більше не в обов’язково встановлювати додаток Вдома, призначений для контролю самоізоляції.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив у зв’язку з входженням країни в зелену епідеміологічну зону, розповів міністр цифровий трансформації Михайло Федеров.

– Вже із завтрашнього дня при проходженні паспортного контролю на кордоні ніхто не буде вимагати його встановлення, – заявив він.

Незважаючи на це, карантинні обмеження при перетині кордону залишаються у силі.

Федоров також зазначив, що застосунком за рік скористалися близько мільйона осіб.

Продовження карантину в Україні

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду повідомив, що Кабінет міністрів продовжить карантин в Україні до 31 серпня.

При цьому обмеження будуть послаблюватися в міру поліпшення епідемічної обстановки.

Крім того, уряд планує нарощувати темпи вакцинації населення.