В Україні сімейним лікарям можуть дозволити видавати довідки про проведення повної вакцинації від коронавірусу.

Про це оголосив очільник уряду Денис Шмигаль 16 червня 2021 року.

– Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації, – повідомив Денис Шмигаль.

Зокрема йдеться про документ після повної імунізації, введення двох доз вакцини від вірусу.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні триває масова імунізація населення проти коронавірусу. Цей процес розпочався у країні у лютому 2021 року.

Водночас зростає кількість прихильників щеплення, більше людей почали заявляти про бажання вакцинуватися.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.