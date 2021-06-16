В Україні сімейним лікарям можуть дозволити видавати довідки про проведення повної вакцинації від коронавірусу.
Про це оголосив очільник уряду Денис Шмигаль 16 червня 2021 року.
– Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації, – повідомив Денис Шмигаль.
Зокрема йдеться про документ після повної імунізації, введення двох доз вакцини від вірусу.
Вакцинація проти коронавірусу
В Україні триває масова імунізація населення проти коронавірусу. Цей процес розпочався у країні у лютому 2021 року.
Водночас зростає кількість прихильників щеплення, більше людей почали заявляти про бажання вакцинуватися.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.