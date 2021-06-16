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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Сімейні лікарі видаватимуть довідки про повний курс Covid-вакцинації – Шмигаль

Денис Шмигаль

В Україні сімейним лікарям можуть дозволити видавати довідки про проведення повної вакцинації від коронавірусу.

Про це оголосив очільник уряду Денис Шмигаль 16 червня 2021 року.

– Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, що засвідчують проходження повного курсу вакцинації, – повідомив Денис Шмигаль.

Зокрема йдеться про документ після повної імунізації, введення двох доз вакцини від вірусу.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні триває масова імунізація населення проти коронавірусу. Цей процес розпочався у країні у лютому 2021 року.

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Водночас зростає кількість прихильників щеплення, більше людей почали заявляти про бажання вакцинуватися.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Фото: Урядовий портал

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