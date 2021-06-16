Сказ: шляхи зараження, симптоми і лікування

Влітку, коли люди все частіше виїжджають на природу, виникає ризик зараження сказом. Переносниками інфекції є дикі тварини, але домашні вихованці можуть вступити з ними в контакт: побитися, обнюхати, куснути, і таким чином заразитися, а потім передати вірус людині.

Детальніше про сказ Фактам ICTV розповіла лікар-інфекціоніст Тетяна Петрусенко.

– Сказ – це небезпечна інфекція, яка передається від хворих тварин через укус або через слину. Вона викликає важкі розлади нервової системи та у 100% випадків закінчується смертю, – сказала лікар-інфекціоніст Тетяна Петрусенко.

Як передається сказ

Джерелом і переносником вірусу найчастіше є лисиці й собаки. Але це можуть бути і кішки, кажани, різні гризуни та інші тварини.

У зовнішнє середовище вірус сказу потрапляє зі слини хворої тварини. Вона стає смертельно небезпечною ще за 8-10 днів до прояву перших симптомів захворювання, коли тварина ще дружелюбна і спокійна.

Як розвивається хвороба

Вірус сказу проникає в організм людини через рани, нанесені твариною. Це може бути навіть подряпина або мікротріщина на шкірі. Потім він розповсюджується лімфатичною та кровоносною системою, проникає в нервову систему та мозок. У мозку вірус починає активно розмножуватися, викликаючи вірусний енцефаліт.

У результаті зараження у головному мозку починаються безповоротні зміни, формується набряк та крововилив. Патологія затягує кору мозку, зорові нерви, мозочок. У хворого починаються судоми, порушується дихання, ковтання, з’являються серцеві розлади. Уражаються всі внутрішні органи.

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Симптоми та наслідки

Перші ознаки сказу проявляються через два тижні, іноді через три місяці або навіть через рік. На початковій стадії захворювання відбуваються зміни в психіці хворого. Тому їх списують на втому, поганий настрій, що завгодно, але не на контакт зі слиною тварини, що стався півроку тому.

Іноді в місці укусу з’являються почервоніння, свербіж, біль або печіння. Температура, як правило, нормальна або злегка підвищена. Іноді відчувається здавлювання в грудях, часто сказ супроводжується запорами.

Такий стан триває до шести днів. Потім починають розвиватися страхи (фобії):

аерофобія (рух повітря викликає страх);

гідрофобія – страх води, боязно зробити навіть ковток під час пиття;

страх голосного звуку;

фотофобія (страх яскравого світла).

Основні симптоми

загальне збудження;

підвищена температура;

рясне потовиділення;

галюцинації (слухові, зорові).

Під час нападів сказу з’являються розширення зіниць, судоми м’язів обличчя, вираз жаху. Дихання хворого стає нерівним, уривчастим. Хворий стає збудженим, агресивним, метається, може вкусити, плюнути.

Перша допомога в разі укусів

Лікар-інфекціоніст Тетяна Петрусенко радить не чекати, не шукати диво-засобів, а відразу ж після укусу промити рану звичайним господарським милом (не перекисом водню, не спиртом!). Краї рани обробити йодом і терміново звернутися в травмпункт.

Профілактика сказу

– Найкраща профілактика сказу – обходити стороною всіх бродячих собак і диких тварин, – радить Тетяна Петрусенко. – Милі їжачки та білочки можуть стати джерелом смертельної небезпеки. Не лізти руками в нірки, їхні господарі можуть вкусити.

Якщо у вас є домашні тварини, ви проживаєте в приватному будинку, в сільській місцевості або годуєте безпритульних тварин у місті, то пам’ятайте, що найкращою профілактикою захворювання є вакцинація.

Щорічно потрібно робити щеплення своїм або підопічним тваринам. Перед виїздом на дачу, весняними вилазками на природу проконсультуйтеся у ветеринара про терміни введення антирабічної (проти сказу) вакцини.

Якщо ж контакт з агресивною тваринкою все ж стався, зверніться до ветеринара (зі своєю твариною) або заявіть у ветеринарну службу. Її працівники повинні виїхати на місце і відловити тварину. Ви також можете самі поспостерігати за нею (якщо є така можливість). Якщо тварина загинула через кілька днів, не зволікайте, йдіть до лікаря! Чим раніше ви отримаєте медичну допомогу, тим краще.

Більше 10 сіл Білоцерківського району Київської області з 11 червня 2021 року перебувають на карантинній ізоляції у зв’язку із виявленням сказу в безпритульної кішки. Всі, хто контактував з хворою твариною, отримують профілактичні щеплення.