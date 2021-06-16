Всі основні обмежувальні заходи, яких вимагав формат карантину, обумовленого пандемією Covid-19, зняті в Словенії. Про це вчора, 15 червня, заявив уряд країни в особі свого речника Майї Братуси.

– Епідеміологічна ситуація в Словенії сприятлива, завдяки всім тим, хто дотримувався заходів і вирішив зробити вакцинацію, – заявила на прес-конференції прес-секретар.

Державні службовці більше не будуть отримувати бонуси в розмірі 65 відсотків від їх зарплати. Однак медичним і соціальним працівникам, які працюють в безпосередньому контакті з пацієнтами, як і раніше буде виплачуватися 30-процентна надбавка до базової зарплати. Про це заявив державний секретар Міністерства праці, сім’ї, соціальних справ та рівності Матея Рібич.

Крім того, в кафе, барах і ресторанах, а також на масових заходах і раніше слід дотримуватися дистанції з розрахунку 10 квадратних метрів на людину з максимальним навантаженням 75%.

Минулої неділі, 13 червня, в Словенії було підтверджено лише 24 випадків зараження, що є найнижчим показником з серпня минулого року.

За даними Національного інституту суспільної охорони здоров’я, до теперішнього часу повністю вакцинована 552 551 словенець, що становить 26,3 відсотка населення.

А між тим, Національная академія наук України не виключає, що нова Covid-хвиля може початися з востоку України.