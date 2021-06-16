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Вікторія Яснопольська |

Стало відомо, коли закінчиться епідемія Covid-19 в Україні – Риженко

реанимация

Розраховувати на закінчення епідемії в країні ми зможемо тільки тоді, коли вакцинами проти Covid-19 прищепиться не менше 70% населення, написав на своїй сторінці у Facebook заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Сергій Риженко.

– Кожного дня буваю в реанімації та бачу, як страждають хворі на Covid-19, – поділився враженнями відомий лікар.

За його словами, у важких пацієнтів спочатку відбувається ураження легень, потім печінки, серця, мозку та інших органів. Людина, як правило, заробляє постковідний синдром.

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Загалом до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова поступило дві тисячі важких пацієнтів, третина з яких потрапили в реанімацію.

– Наразі епідемія продовжується. Тому я раджу всім обов’язково вакцинуватися, – зазначив Сергій Риженко.

В розпал сезону відпусток дуже гостро стоїть питання, якими вакцинами проти Covid-19 щепитися, щоб не було проблем на кордонах. В нашому матеріалі – відповідь на це питання.

Джерело: Сергій Риженко 

Фото: Depositphotos

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