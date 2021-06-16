Розраховувати на закінчення епідемії в країні ми зможемо тільки тоді, коли вакцинами проти Covid-19 прищепиться не менше 70% населення, написав на своїй сторінці у Facebook заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор Сергій Риженко.

– Кожного дня буваю в реанімації та бачу, як страждають хворі на Covid-19, – поділився враженнями відомий лікар.

За його словами, у важких пацієнтів спочатку відбувається ураження легень, потім печінки, серця, мозку та інших органів. Людина, як правило, заробляє постковідний синдром.

Загалом до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова поступило дві тисячі важких пацієнтів, третина з яких потрапили в реанімацію.

– Наразі епідемія продовжується. Тому я раджу всім обов’язково вакцинуватися, – зазначив Сергій Риженко.

В розпал сезону відпусток дуже гостро стоїть питання, якими вакцинами проти Covid-19 щепитися, щоб не було проблем на кордонах. В нашому матеріалі – відповідь на це питання.

Джерело: Сергій Риженко