Медики та фармацевти з Великої Британії відкрили новий метод лікування коронавірусу за допомогою суміші антитіл. Це підвищує шанси на одужання у людей із важкою формою Covid-19.

Лікування складається із суміші двох різних видів моноклональних антитіл, які отримують у лабораторних умовах. Речовину вводять внутрішньовенно, щоб нейтралізувати вірус, а не послабити запальну реакцію організму на нього.

Дослідження програми Recovery Trial свідчать про те, що цей метод лікування допоміг третині пацієнтів із важким перебігом Covid-19. Фахівці зазначили, що лікування рятує життя шістьох людей на кожні 100 пацієнтів.

Близько 10 тис. жителів Великої Британії взяли участь у дослідженні лікування. За результатами, воно знижує ризик смерті від вірусу, тривалість перебування у лікарні та потребу у застосуванні апарату штучної вентиляції легенів.

– Введення цієї комбінації двох антитіл шляхом внутрішньовенної інфузії фактично знижує ризик смерті на одну п’яту. Ми виявили, що тепер можемо використовувати противірусне лікування. У цьому випадку – антитіла, у пацієнтів, які мають шанс померти без лікування на рівні одного з трьох, і ми можемо знизити цей ризик для них, – зазначив керівник дослідницької групи сер Мартін Ландрей.

Він додав, що препарат корисний саме для тих пацієнтів, у кого не виробляються антитіла самостійно.

Вартість цього лікування складає від 1 до 2 тис. фунтів, це приблизно від 37 тис. до 80 тис. грн.

Крім того, компанія Pfizer розробляє препарат для лікування тяжкого перебігу Covid-19. Дослідники намагаються впливати безпосередньо на SARS-CoV-2, тобто на сам вірус.

Джерело: BBC