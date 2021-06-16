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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

У чому користь від пісні, що застрягла в голові – дослідження

музика

Якщо у вашій голові безперервно звучить один і той самий мотивчик, не поспішайте нервувати з цього приводу. Адже музика насправді допомагає нам не забути важливі і значущі моменти нашого життя. У всякому разі до такого висновку прийшли вчені Каліфорнійського університету в США.

– Вчені вже давно знають, що музика викликає автобіографічні спогади, які відносяться до числа тих емоційних переживань, які люди цінують найбільше, – зазначив професор психології Петро Джаната.

Що до сих пір не було зрозуміло, так це, як ці спогади формуються і потім стають настільки міцними, що навіть прослуховування невеликої частини пісні може викликати яскраву емоцію.

Дослідники працювали з тридцятьма різними людьми в кожному з трьох експериментів протягом трьох різних днів з інтервалом в декілька тижнів. Спочатку людям давали слухати незнайому музику, яку потім повторювали через тиждень, але вже в поєднанні з незнайомими фрагментами фільмів. Ні у кого з учасників не було формального музичної освіти.

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В результаті з’ясувалося, що, чим частіше мелодія програється в голові людини, тим точніше стає пам’ять на цю мелодію і, що особливо важливо,

тим більше деталей людина запам’ятовує з фільму, з яким ця мелодія була пов’язана.

– Ми зазвичай думаємо про вушних черв’яків як про неприємності, які від нас не залежать, але наші результати показують: вушні черв’яки – це природний процес пам’яті, що допомагає зберегти недавній досвід в довготривалій пам’яті, – зазначив один з авторів проекту.

Автори заявили, що мають намір продовжити дослідження. На їхню думку, в кінцевому підсумку воно може привести до розробки нефармацевтичних, музичних втручань, які допоможуть пацієнтам, що страждають на деменцію і інші неврологічні розлади, краще запам’ятовувати події, людей і повсякденні завдання.

А ось у інших вчених – протилежна думка з приводу вушних черв’яків. Зокрема, вони розкритикували і визнали вкрай шкідливою звичку слухати музику  на ніч.

Джерело: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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