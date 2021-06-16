Як не отруїтися першими овочами та фруктами: рекомендації МОЗ

Сезонні овочі, ягоди та фрукти можуть не лише збагатити організм вітамінами, а й викликати проблеми зі здоров’ям, зокрема отруєння.
У МОЗ розповіли, чим загрожують ці продукти та як вберегтися від негативних наслідків.
Якої шкоди можуть завдати сезонні овочі та фрукти
– На їхній шкірці можуть бути бактерії, з-поміж яких – сальмонела, кишкова паличка чи лістерія. Вони провокують кишкові інфекції. Також брудними можуть бути руки, – пише прес-служба МОЗ.
Як не отруїтися
- мити руки перед прийомом їжі;
- мити та чистити овочі та фрукти лише під проточною чистою водою;
- мило чи інші засоби для миття таких продуктів використовувати не варто, а ось щітку можна;
- під час купівлі обирати лише непошкоджений товар;
- не купувати заздалегідь порізані овочі та фрукти;
- після миття витирати продукти паперовою серветкою;
- не зберігати овочі та фрукти разом з сирим м’ясом.
Хто важче переносить отруєння
- діти до 5 років та дорослі від 65 років;
- люди, які мають проблеми зі здоров’ям або приймають ліки;
- вагітні.
Рання полуниця
Споживання найперших овочів, фруктів та ягід може завдати шкоди організмові.
Зокрема, полуниця може містити нітрати.
Як виявити нітрати у ранній полуниці, читайте на нашому сайті.