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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Як не отруїтися першими овочами та фруктами: рекомендації МОЗ

Полуниця

Сезонні овочі, ягоди та фрукти можуть не лише збагатити організм вітамінами, а й викликати проблеми зі здоров’ям, зокрема отруєння.

У МОЗ розповіли, чим загрожують ці продукти та як вберегтися від негативних наслідків.

Якої шкоди можуть завдати сезонні овочі та фрукти

– На їхній шкірці можуть бути бактерії, з-поміж яких – сальмонела, кишкова паличка чи лістерія. Вони провокують кишкові інфекції. Також брудними можуть бути руки, – пише прес-служба МОЗ.

Як не отруїтися

  • мити руки перед прийомом їжі;
  • мити та чистити овочі та фрукти лише під проточною чистою водою;
  • мило чи інші засоби для миття таких продуктів використовувати не варто, а ось щітку можна;
  • під час купівлі обирати лише непошкоджений товар;
  • не купувати заздалегідь порізані овочі та фрукти;
  • після миття витирати продукти паперовою серветкою;
  • не зберігати овочі та фрукти разом з сирим м’ясом.
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Хто важче переносить отруєння

  • діти до 5 років та дорослі від 65 років;
  • люди, які мають проблеми зі здоров’ям або приймають ліки;
  • вагітні.

Рання полуниця

Споживання найперших овочів, фруктів та ягід може завдати шкоди організмові.

Зокрема, полуниця може містити нітрати.

Як виявити нітрати у ранній полуниці, читайте на нашому сайті.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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