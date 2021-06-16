Як не отруїтися першими овочами та фруктами: рекомендації МОЗ

Сезонні овочі, ягоди та фрукти можуть не лише збагатити організм вітамінами, а й викликати проблеми зі здоров’ям, зокрема отруєння.

У МОЗ розповіли, чим загрожують ці продукти та як вберегтися від негативних наслідків.

Якої шкоди можуть завдати сезонні овочі та фрукти

– На їхній шкірці можуть бути бактерії, з-поміж яких – сальмонела, кишкова паличка чи лістерія. Вони провокують кишкові інфекції. Також брудними можуть бути руки, – пише прес-служба МОЗ.

Як не отруїтися

мити руки перед прийомом їжі;

мити та чистити овочі та фрукти лише під проточною чистою водою;

мило чи інші засоби для миття таких продуктів використовувати не варто, а ось щітку можна;

під час купівлі обирати лише непошкоджений товар;

не купувати заздалегідь порізані овочі та фрукти;

після миття витирати продукти паперовою серветкою;

не зберігати овочі та фрукти разом з сирим м’ясом.

Хто важче переносить отруєння

діти до 5 років та дорослі від 65 років;

люди, які мають проблеми зі здоров’ям або приймають ліки;

вагітні.

Рання полуниця

Споживання найперших овочів, фруктів та ягід може завдати шкоди організмові.

Зокрема, полуниця може містити нітрати.

Як виявити нітрати у ранній полуниці, читайте на нашому сайті.