Як пацієнтам з цукровим діабетом отримати ліки – алгоритм дій від МОЗ

В Україні від діабету ІІ типу страждають близько 1 млн громадян. Водночас близько 200 тис. – хворіють на діабет І типу та є інсулінозалежними. У МОЗ розповіли, як людям з цукровим діабетом отримати необхідні ліки.

Алгоритм дій під час отримання препаратів:

спочатку пацієнту треба звернутись до лікаря-ендокринолога, у якого він перебуває на обліку, він вносить інформацію про людину до відповідного реєстру та виписує рецепт;

взявши рецепт, громадянин приходить до аптеки та отримує інсулін безкоштовно або з невеликою доплатою (залежить від категорії хворого, виду та форми випуску препарату інсуліну).

Водночас отримати необхідні ліки можна в аптеках, з якими у МОЗ укладено угоди.

Інформацію про них можна отримати у лікаря.

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Лікар-ендокринолог Катерина Вакалюк розповіла про основні причини та лікування діабету ІІ типу.

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