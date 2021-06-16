В Україні близько 20 тис. людей щороку вмирають від раку кишечника. Це дуже агресивна хвороба.

Як убезпечити себе від раку кишечника, розповідає лікар-ендоскопіст, к.м.н. Владислав Яковенко.

Щоб не захворіти на рак кишечника, потрібно враховувати лише два моменти.

Перший. Вести здоровий спосіб життя. Дотримуватися режиму роботи і відпочинку. Дотримуватися здорового харчування. Фрукти, овочі, зелень, каші повинні складати 75% вашого раціону. Відмовтеся від смажених страв, жирної, солоної, гострої їжі.

Другий. Спостерігати за своїм здоров’ям за допомогою діагностичних процедур. Це тести на приховану кров, пальцеве обстеження прямої кишки, ендоскопічне дослідження товстого кишечника, колоноскопія, за допомогою якої не тільки знаходять, але і видаляють новоутворення.

Про 10 звичок, які вбережуть вас від раку, читайте в матеріалі Факти ICTV.