В Укрзалізниці розпочали комплексну вакцинацію залізничників від коронавірусу.

Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. На першому етапі залізничники зможуть отримати щеплення у місті Київ.

– Укрзалізниця – одна із перших державних компаній, яка розпочинає масову вакцинацію своїх працівників. Нині використовуватиметься вакцина Pfizer/BioNTech. Після вакцинації в Києві долучатимуться інші міста, – зазначили у прес-службі.

Препарат від коронавірусу, який використовуватимуть у компанії, схвалений для використання в ЄС та є підставою для отримання цифрового Сovid-сертифіката міжнародного зразка, який дозволить подорожувати до країн ЄС.

Працівники київських підрозділів АТ Укрзалізниця можуть зареєструватися за допомогою корпоративного каналу інформування співробітників АТ Укрзалізниця – цифрового асистента Букса. Помічник залізничника.

Дату та час проведення щеплення визначать після остаточного формування списків охочих взяти участь у колективному щепленні проти Covid-19.

Вакцинація в Україні

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що вакцинація від коронавірусу в Україні набирає обертів. У країні вже працює понад 50 центрів масової вакцинації, які щодня роблять практично 50 тис. щеплень.

За добу, 15 червня, в Україні вакцинували 62 591 особу: першою дозою вакцини – 35 462 особи, другою дозою – 27 129 осіб. Із 24 лютого в Україні проведено 1 543 263 щеплень.

Джерело: Укрзалізниця