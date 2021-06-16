Люди, які мають документ з підтвердженням про проходження повного курсу вакцинації від Covid-19, можуть перетнути державний кордон України, а також вони звільняються від самоізоляції.

Препарат має бути схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) для екстреного використання.

Зараз до переліку вакцин, які дозволила ВООЗ, належать:

Comirnaty (BNT162b2) виробництва Pfizer/BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою Комірнаті;

виробництва Pfizer/BioNTech, зареєстрована в Україні під назвою Комірнаті; AstraZeneca/Oxford (AZD1222) , зареєстрована в Україні під назвою Астразенека;

, зареєстрована в Україні під назвою Астразенека; Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою Ковішелд;

виробництва Serum Institute of India, зареєстрована в Україні під назвою Ковішелд; CoronaVac виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою Коронавак;

виробництва Sinovac Biotech, зареєстрована в Україні під назвою Коронавак; Janssen, або Johnson & Johnson , (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735);

, (Ad26.COV2.S, JNJ-78436735); mRNA-1273 виробництва Moderna;

виробництва Moderna; BBIBP-CorV виробництва Sinopharm.

Список вакцин може доповнюватися в міру того, як організація вивчає та схвалює інші препарати проти коронавірусу.

У МОЗ наголосили, що вакцина Спутник V, яку розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї, не входить до списку схвалених ВООЗ вакцин. Тому вакцинація цим препаратом не дає право на в’їзд в Україну.

Крім того, згідно з постановою КМУ від 08 лютого 2021 року № 95, реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики Covid-19, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, забороняється.

Раніше у Держприкордонслужбі зазначали, що іноземцям та особам без громадянства, крім обов’язкового поліса страхування від коронавірусу, потрібно мати: негативний результат ПЛР або експрес-тесту (не більше ніж за 72 години до перетину кордону), або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, які входять до переліку схвалених ВООЗ. Документ повинен бути англійською мовою або містити переклад.