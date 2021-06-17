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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Максим Зайченко |

Фінляндія вакцинуватиме від Covid-19 українських заробітчан

Фінляндія вакцинуватиме від Covid-19 українських заробітчан

Міністерство охорони здоров’я Фінляндії рекомендувало місцевим органам охорони здоров’я забезпечити вакцинацію від коронавірусу іноземців, що працюють у Фінляндії. Це також стосується українців.

Про це повідомили в посольстві Фінляндії в Україні.

– Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти Covid-19 до центру вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають, – зазначили у відомстві. 

У посольстві також підкреслили, що доступність вакцин і кампанії щеплення різниться в залежності від регіону. Остаточне рішення про можливість отримати щеплення іноземцю ухвалюють муніципальні органи охорони здоров’я.

Вакцинація у Польщі 

Польська національна програма вакцинації від коронавірусу передбачає можливість зробити щеплення людям, які не мають польського громадянства. Щеплення від коронавірусу українцям, які проживають у Польщі на законних підставах, надаються безплатно.

Детальніше про те, як громадяни України можуть вакцинуватися в Польщі – в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: посольство Фінляндії в Україні

Фото: Depositphotos

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