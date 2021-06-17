Демодекоз – це ураження шкіри, викликане кліщем вугрової залозниці (Demodex folliculorum). Патогенна роль збудника для шкіри людини сумнівна, тому демодекоз останнім часом не розглядається як самостійне захворювання. Кліщ Demodex folliculorum може бути виявлений на здоровій шкірі, тому його слід вважати умовно-патогенним.

– Однак до цього часу існує неоднозначне ставлення до діагнозу демодекоз. У повсякденній практиці лікарі рідко ставлять цей діагноз, хоча наявність кліщів підтверджують лабораторними методами, – зазначила лікар.

Захворюваність на демодекоз становить від 2 до 5% і посідає сьоме місце за частотою серед шкірних захворювань. У структурі акнеформних дерматозів демодекоз займає 10%.

Найбільша кількість випадків ураження демодекозом відзначається у людей у віковій групі 20-40 років. Співвідношення чоловіків і жінок приблизно 1:4. Такий розподіл, можливо, пов’язаний з тим, що жінки більш вимогливі до своєї зовнішності.

Причиною виникнення хвороби можуть бути домашні тварини (найчастіше коти й собаки) та контакт із людиною-носієм.