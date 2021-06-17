Лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні меддопомоги: що входить до пакету

В Україні діє новий пакет щодо супроводу та лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні надання медичної допомоги.
Згідно з ним, лікарі можуть укласти таку угоду та отримувати за це додаткові гроші, розповіли під час прес-брифінгу Національної служби здоров’я України.
– Тариф на первинному рівні медичної допомоги становить 775 гривень за одного пацієнта на місяць. Крім того, встановлюються коригувальні коефіцієнти, які стимулюють ефективне лікування, – коментують у НСЗУ.
Завдяки цьому пакету стає можливим безперервне лікування. Пацієнт може жити повноцінним життям вдома, водночас лікар контролює вживання ліків. Така допомога є безоплатною для громадян.
Як її отримати:
- пацієнт має отримати електронне направлення від лікаря-фтизіатра;
- звернутися з ним до закладу первинної допомоги, який має контракт з НСЗУ.
Що входить до пакету:
- спостереження за станом людини з боку лікаря,
- організація необхідних аналізів;
- визначення моделі лікування;
- організація та забезпечення пацієнтів препаратами.
Туберкульоз в Україні
Туберкульоз – досить небезпечне захворювання.
Особливо небезпечні хворі з відкритою формою.
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Джерело: НСЗУ