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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Грубник |

Лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні меддопомоги: що входить до пакету

туберкульоз

В Україні діє новий пакет щодо супроводу та лікування хворих на туберкульоз на первинному рівні надання медичної допомоги.

Згідно з ним, лікарі можуть укласти таку угоду та отримувати за це додаткові гроші, розповіли під час прес-брифінгу Національної служби здоров’я України.

– Тариф на первинному рівні медичної допомоги становить 775 гривень за одного пацієнта на місяць. Крім того, встановлюються коригувальні коефіцієнти, які стимулюють ефективне лікування, – коментують у НСЗУ.

Завдяки цьому пакету стає можливим безперервне лікування. Пацієнт може жити повноцінним життям вдома, водночас лікар контролює вживання ліків. Така допомога є безоплатною для громадян.

Як її отримати:

  • пацієнт має отримати електронне направлення від лікаря-фтизіатра;
  • звернутися з ним до закладу первинної допомоги, який має контракт з НСЗУ.

Що входить до пакету:

  • спостереження за станом людини з боку лікаря,
  • організація необхідних аналізів;
  • визначення моделі лікування;
  • організація та забезпечення пацієнтів препаратами.
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Джерело: НСЗУ

Фото: Pexels

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