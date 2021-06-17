У Харкові до лікарень з отруєнням госпіталізували 25 мешканців міста. Про це повідомили у прес-службі Харківського обласного центру контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров’я України.

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До лікарні потрапили 19 дорослих та шестеро дітей, які вважають, що отруїлися їжею в закладі громадського харчування.

Нині усі пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз – гастроентероколіт, середнього ступеню важкості.

– Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування свідчать, що пацієнти пов’язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова, – зазначили у прес-службі.

Для того, щоб локалізувати спалах отруєння, у місті організували та вже проводять епідеміологічне розслідування.

Нещодавно на Одещині сталося масове отруєння дітей у санаторії в селищі Сергіївка Білгород-Дністровського району. На гастроентероколіт захворіло 30 дітей у віці до 15 років.

Причина отруєння – недотримання персоналом санітарно-епідеміологічного режиму в установі, а також порушення вимог щодо ізоляції та госпіталізації хворих дітей.

Джерело:: Харківський обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ