Кандидат у вакцини від Covid-19, препарат німецької компанії CureVac, під час другого випробування виявився малоефективним – 47%.

Сьогоднішня ситуація безпрецедентна: в світі циркулює щонайменше 13 варіантів вірусу.

Уже на перших проміжних дослідженнях стало видно, що ефективність вакцини залежить і від віку учасників, і від штаму вірусу.

– За результатами проміжного аналізу було виявлено попередню ефективність у 47%. Отже, статистично вакцина-кандидат не виконала критеріїв для визнання випробувань успішними, – йдеться в повідомленні CureVac.

Дослідження препарату і його ефективності триватиме до отримання необхідних результатів.

Глава CureVac Франц-Вернер Гас водночас наголосив на важливості розробки вакцин від Covid-19 другого покоління, адже кількість штамів коронавірусу зростає.

Куба успішно провела випробування своїх вакцин і почала вакцинувати ними населення. Про це читайте в матеріалі Факти ICTV.

Джерело: DW.