За повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), новий штам Covid-19, який отримав назву Lambda, зареєстрований вже на територіях майже 30 країн світу, але переважно – в Південній Америці.

Є припущення, що походить Lambda саме з цього регіону, а саме – з Перу, де його вперше виявили 14 червня 2021 року. Новий штам зарекомендував себе, як такий, що відрізняється високою швидкістю поширення. Хіба що трохи поступається за цією характеристикою штаму Gamma, який був вперше зафіксований в Бразилії.

Так, влада Перу стверджує, що більше 80% захворювань на Covid-19, що були зареєстровані в цій країні з квітня 2021 року, викликані саме штамом Lambda.

Слідом за Перу естафету Lambda підхопили Чилі, де вірус був виявлений більш, ніж в 30% захворювань на Covid-19 за останні два місяці, потім Аргентина та Еквадор.

Як зазначила ВООЗ, штам Lambda містить мутації, які можуть підвищити заразність вірусу або посилити його стійкість до антитіл.

Наразі йдеться про нагальну необхідність більш ретельного відстеження розповсюдження нового штаму. Адже приклад із штамом Delta, який спричинив справжню епідеміологічну катастрофу в Індії, навчає бути максимально пильними до будь-яких нових варіантів Covid-19.

Отже ВООЗ надала штаму Lambda статус варіанту, що “викликає занепокоєння”.

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